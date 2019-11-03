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ESKİŞEHİR

Sosyal Market ile yüzlerce ihtiyaç sahibinin yüzü gülüyor

Eskişehir’de, Tepebaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen ‘Sosyal Market’ ile ilçede ikamet eden yüzlerce ihtiyaç sahibine yardım yapılıyor.

Haber Merkezi IHA
Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Sosyal Market'i gezdi.
Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Sosyal Market'i gezdi.

Tepebaşı Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hayata geçirdiği projelerle örnek olmaya devam ediyor.

Vakıf, 2013 yılında uygulanmaya başladığı Sosyal Market ile Tepebaşı ilçesinde ihtiyaç sahiplerinin temel gereksinimlerini gidermeye çalışıyor.

Ürünlerin yüzde 85’inin bağış yoluyla geldiği markette, gıdanın ve kıyafetlerin yanında çocuklar için oyuncak ve kitap da bulunuyor.

İhtiyaç sahibi insanlar ise vakıftan aldıkları 500 TL’ye varan kuponlarla Sosyal Markete gelerek, buradan gıda, kıyafet, oyuncak veya kitap gibi ürünleri kupan karşılığında alabiliyor.

Sosyal Pazar, ihtiyaç sahiplerinin kıyafetten yiyeceğe ücretsiz alışveriş yapabildiği bir yer

300 ila 500 liralık kupon veriliyor

Konuyla ilgili konuşan Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, “Sosyal Market projesi birçok projemizden birisi. Buradaki ürünlerin çok büyük bir kısmı bağışlar ve yardımlarla karşılanıyor, bu da yaklaşık yüzde 85’ini oluşturuyor. Yüzde 15’i de vakıf imkanlarımızla karşılanıyor. Burada ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız geliyorlar. Gıda ihtiyaçları varsa onları alıyorlar. Elbise ihtiyaçları varsa elbise alıyorlar. Bunun miktarını da mütevelli heyetimiz ile belirliyoruz. 300 liralık, 500 liralık kupon veriyoruz. O kuponla buradan alıyorlar. Burası çok aktif bir şekilde çalışıyor. Burada da vatandaşlarımıza çok ciddi anlamda bir destek sağlanmış oluyorlar. Çok faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir haftada boşalıp tekrar dolduruluyor

Ayrıca Kaymakam Yılmaz, hayata geçen projelerin büyüyerek devam ettiğini belirterek, “Her geçen yıl büyüterek devam ediyoruz. Neredeyse bir haftada burası tamamen boşalıp tekrar dolduruluyor. Tepebaşı Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız proje üretmek konusunda çok başarılı. Uluslararası Mutfak projemiz var. Onu tamamlayan Sosyal Kitap Kafe projemiz var. Sosyal Uyum Etkinlikleri projelerimiz var. Biz bu projelerimizin vatandaşımız nezdinde çok faydalı, etkili ve güzel sonuçlar oluşturduğunu gördük. Bu tür projelerimize de gayretle devam ediyoruz” dedi.

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