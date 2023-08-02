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Sosyal medya hesabından duyurdu: İYİ Parti İl Başkanı Özer Tunçtürk görevinden istifa etti

Denizli’de ocak ayında yapılan il kongresinde İYİ Parti İl Başkanı olarak seçilen Özer Tunçtürk, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tunçtürk, "Bugün itibari ile İYİ Parti Denizli il Başkanlığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım." dedi.

18:17 . 2/08/2023 Çarşamba
IHA
İYİ Parti Denizli İl Başkanı Özer Tunçtürk görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Özer Tunçtürk görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Özer Tunçtürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.Denizli’de ocak ayında yapılan il kongresinde İYİ Parti İl Başkanı olarak seçilen Özer Tunçtürk, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yaklaşık 7 aydan bu yana il başkanlığını görevini yürüten Tunçtürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da “Bu gün itibari ile İYİ Parti Denizli il Başkanlığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.



#İYİ Parti
#Denizli
#Özer Tunçtürk
#İl Başkanı
#İstifa
33 dakika önce
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