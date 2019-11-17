Gündem Sosyal medya hesabından slogan atan gençlere küfürler yağdıran Mehmet Avcı tutuklandı
KOCAELİ

Sosyal medya hesabından slogan atan gençlere küfürler yağdıran Mehmet Avcı tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabından paylaştığı videolar nedeniyle gözaltına alınan Mehmet Avcı, ifadesinin ardından sevk edildiği Kocaeli Sulh Ceza Hakimliğince 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme Suçu'ndan tutuklandı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden Mehmet Avcı tutuklandı.
Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden Mehmet Avcı tutuklandı.

Kocaeli'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı konularak serbest bırakılan zanlı, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürmesi nedeniyle yeniden gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün tekrar gözaltına alınan Mehmet Avcı'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

  • Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Avcı, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

Süreç

Başiskele ilçesinde yaşayan iş adamı Mehmet Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı videosunun sosyal medyada tepki çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 15 Kasım Cuma günü gözaltına alınmıştı.

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan M.A, dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zanlı, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürmesi nedeniyle dün akşam tekrar gözaltına alınmıştı.

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