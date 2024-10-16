Sosyal medyada 5 bin 18 hesapta suç unsuru tespit edildi

28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti.

Bu hesapların paylaşımlarının; 2 bin 705'i asayiş, bin 184'ü terör, 383'ü güvenlik, 84'ü siber, 95'i narkotik, 70'i kaçakçılık ve 497'si diğer suç türleri olduğu belirlendi.