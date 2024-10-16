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Sosyal medyada 5 bin 18 hesapta suç unsuru tespit edildi

Sosyal medyada 5 bin 18 hesapta suç unsuru tespit edildi

11:2316/10/2024, mercredi
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, 28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen siber devriyeler sonucunda, 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit edildiğini açıkladı.

Siber devriyeler, sanal dünyada da suçluların peşinde.


28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti.


Bu hesapların paylaşımlarının; 2 bin 705'i asayiş, bin 184'ü terör, 383'ü güvenlik, 84'ü siber, 95'i narkotik, 70'i kaçakçılık ve 497'si diğer suç türleri olduğu belirlendi.




#siber operasyon
#İçişleri Bakanlığı
#sosyal medya

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