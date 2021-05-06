Sosyal medyada canlı yayın yaparken kendisini durduran polislere küfreden tır sürücüsüne hapis cezası

Olay, 2020 Aralık ayında Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara yolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S.(30) idaresindeki tır ile seyir halindeyken bir yandan da Tik Tok adlı sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Ancak, hız sınırını aşıp radara yakalanınca Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini durdurmak istedi.

KÜFÜR YAĞDIRDI

Bir yandan canlı yayın yapan Ö.S., polis ekiplerinin kendisini durduracağını anlayınca görevli polislere canlı yayında küfürler yağdırdı. Trafik polisi ise kendilerine edilen küfürlerin farkında olmadan kibar bir şekilde, "Kaptan hoş geldin. Ehliyetin ve ruhsatın. Sağ olasın" demesi de yine canlı yayına yansıdı.

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Tır sürücüsüne hız sınırını aştığı gerekçesiyle 288 lira para cezası yazıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise sürücü Ö.S.’nin polislere hakaret ettiğinin fark edilmesi üzerine görevli 4 trafik polisi, Atakum İlçe Jandarma Karakoluna başvurarak tır sürücüsü hakkında şikayetçi oldu.

1 YIL HAPİS CEZASI

Davaya katılan polis memurları E.O., Y.Y., K.T. ve M.T. ise tır sürücüsü Ö.S.’den şikayetçi olduklarını söylediler. Mahkeme, tır sürücüsü Ö.S.’yi "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay 26 gün hapis cezasına çarptırdı.