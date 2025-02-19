"Bu tür işlemler genellikle gece saatlerinde, 20-25 dakika içinde yapılıyor. Tüm hesaplar boşaltılıp krediler çekiliyor. Bankaların güvenlik önlemleri yetersiz kalıyor" dedi. Atmaca, mağdurların hızla savcılığa gitmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir durum yaşadıklarında vatandaşlara ilk tavsiyem, koşarak savcılığa gitmeleri gerektiği. Çünkü sadece bu şekilde banka hesaplarına bloke koyulabilir. Ayrıca tüketici mahkemelerinde dava açarak bankaların sorumluluğunu kabul ettirmeleri mümkün"