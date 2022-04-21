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Gündem Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu kişi sınır dışı edilecek
İSTANBUL

Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu kişi sınır dışı edilecek

Sosyal medya hesabından silahla paylaşım yapan Pakistan Uyruklu kişi gözaltına altına alındı, sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu kişi sınır dışı edilecek
Pakistanlı kişinin videosu sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

İstanbul Pendik'te yaşayan Pakistan uyruklu S.K'nın, geçtiğimiz salı günü sosyal medya hesabından silahla çektiği video kaydını paylaştığı öğrenildi.

Polis soruşturmasında kimliği belirlenen S.K., evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada bir av tüfeği, bir şarjör, 26 kartuş, bir hücum yeleği ele geçirildi.

Hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılan S.K'nın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

TEPKİ TOPLADI

Pakistanlı kişinin TikTok'ta paylaştığı videoda asker giyimli genç, elinde otomatik tüfekle pozlar veriyor. Gencin üstünde ayrıca hücum yeleği olduğu görülüyor.

Videonun sonunda Pakistanlı genç silahı kameraya doğrultarak nişan alıp ateş etme hareketi yapıyor.


Pakistanlı gencin videosu sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.


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