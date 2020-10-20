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Gündem Sosyal medyadaki "numara komşum" akımına dikkat Cezası 3 yıl
İSTANBUL

Sosyal medyadaki "numara komşum" akımına dikkat: Cezası 3 yıl!

Uzmanlar sosyal medyada başlayan "numara komşum" akımına karşı uyarıda bulundu. Cep telefonu numarasının son hanesinde bulunan rakamın bir altına ya da üstüne denk gelen numaraya mesaj gönderilmesine dayanan akımda, özel bilgilerin paylaşılması ve kişisel verilerin gizliliği nedeniyle hukuki problemlerin yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Uzmanlara göre bu tür mesajlar "huzur ve sükunu bozma" veya "cinsel taciz" suçu kapsamında değerlendirilebilir.

Haber Merkezi AA
&quot;Numara komşum&quot; akımı sosyal medyada başladı.
"Numara komşum" akımı sosyal medyada başladı.

Sosyal medyada popüler haline gelen yeni numara akımına karşı uzmanlar uyarıda bulundu.

Cep telefonu numarasının son hanesinde bulunan rakamın bir altına ya da üstüne denk gelen, sahibi bilinmeyen numaraya mesaj gönderilmesine dayanan "Numara komşusu" akımında, özel bilgilerin paylaşılması ve kişisel verilerin gizliliği nedeniyle hukuki problemlerin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Hiç tanımadığı birine sırf numara komşusu diye mesaj gönderme akımının katılanların başı ciddi hukuksal süreçlerle derde girebilir.

TACİZ SAYILABİLİR

Yıldız, "Bu noktada, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 123'üncü maddesinde düzenlenen 'huzur ve sükunu bozma' suçu oluşabileceği gibi cinsel taciz gibi suçlar da ortaya çıkabilir. Yine bu mesajlar yüzünden insanların ilişkileri zarar görebilir, başka sorunlar doğabilir. Basit bir mesaj gibi görünen bir eylem, öngörülemeyen zarar ve sonuçlar doğurabilir. Bunlara dikkat etmek gerekir." diye konuştu.

Yıldız, söz konusu mesajlar nedeniyle insanların beklemedikleri bir şekilde kendilerini savcılık ve mahkemelerde bulabileceğini söyledi.

"Kişisel telefonlar insanların özeli olduğu için nasıl ki komşumuzun kapısını rastgele çalmıyorsak elektronik iletişimde de insanların özel hayatına dikkat etmeliyiz." diyen Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

MESAJ İFŞASINA 1-3 YIL ARASI HAPİS

Özel mesajlaşmaların, karşıdaki kişinin izni olmadan sosyal medyada paylaşılması gibi durumlara da daha sık rastlandığını belirten Yıldız TCK'ya göre kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabileceğini kaydetti. Yıldız, bir kişinin gönderdiği mesajı sosyal medya aracılığıyla yayınlamanın da bu suç kapsamında değerlendirilebileceğini bildirdi.

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