Sosyal medyadan devlete hakaret eden şahıs tutuklandı

Ekonomi

Devlet riskli binasını boşaltana kira yardımını uzattı

Koronavirüs nedeniyle deprem tehlikesinin unutulduğunu vurgulayan mühendis Üregen, “Riskli binalarda oturan vatandaşlar, zaman kaybetmeden bir an önce binalarını boşaltmalıdır. Devletin taşın altına elini koyduğu kadar vatandaşlar da koymalı. Devlet kira yardımını büyükşehirlerde bin 150 liraya kadar 3 yıldan 4 yıla çıkardı. Diğer şehirlerde ise belli kriterlere göre 715 lira ile bin 85 lira arasında değişiyor” diye konuştu.