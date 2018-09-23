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ANTALYA

Polislere hakaret eden muhtar gözaltına alındı

Sosyal medyadan polislere hakaret eden muhtara gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin kendisine haksız yere 4 bin TL ceza kestiğini iddia ederek, sosyal medyadan hakaret eden mahalle muhtarı gözaltına alındı. Muhtarın sosyal medyadan paylaştığı mesajında 'İnşallah geberirsiniz' yazdığı öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Sosyal medya hesabından polislere hakaret eden muhtar gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından polislere hakaret eden muhtar gözaltına alındı.

Alanya’nın Karapınar Mahallesi’nde muhtar olan ve 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde bu kez Güllerpınarı Mahallesi’ne adaylığını ilan eden Kadir Güneş iddiaya göre kendisine ceza kesen trafik polislerine sosyal medya hesabı üzerinden hakaret etti.

  • Hastane kavşağında trafik polisleri tarafından kendisine ceza 4 bin TL kesildiğini söyleyerek sosyal medya hesabı üzerinden trafik polisleri hakkında ağır sözler sarf eden Kadir Güneş yaptığı paylaşımında ‘Arkadaşlar, bugün polisler hastane kavşağında bana 4 bin TL ceza yazdı. Ben trafiğe çıkmadım. Dururken yazdı. Türk polisi siz buysanız, yazıklar olsun. Doğuda geberdiğinizde üzülürdüm. Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberirsiniz alayınız’ ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan yazılar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, muhtar Güneş’i gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Güneş’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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