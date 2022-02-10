Sosyal medyadan terör propagandasına hapis

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Ahmed Ş., hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan Suriyeli Ahmed Ş., sosyal medyadaki paylaşımlarının örgütsel olmadığını savunarak, “Ben bunların PKK ile bağlantılı bir paylaşım olduğunu bilmiyordum.

Paylaşımları şarkı olarak paylaştım. Örgütsel bir amacım yoktu. 9 yıldır buradayım. Suçsuzum” dedi.

Mahkeme heyeti, Ahmed Ş.’yi ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.