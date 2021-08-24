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ADANA

Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu: Hayatım değişti

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Tilan köyünde yaşayan 2 çocuk annesi ev hanımı Özge Bolat (29), 3 yıl önce başladığı sosyal medya hesabı üzerinden yöresel organik ürünlerin yapımıyla ilgili paylaşımları sayesinde ailesinin hayatını değiştirdi.

Haber Merkezi İHA
Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu: Hayatım değişti
Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu.

Köyünde yetişen yöresel lezzetleri her mevsim ayrı ayrı çekerek sosyal medya hesabından paylaşan ve kısa sürede büyük ilgi gören Özge Bolat, şimdi ev ekonomisine katkı sunarak bölgede birçok kadına da ilham kaynağı oldu.

YOĞUN MESAİ HARCIYOR


Adana ve Kozan bölgesinde yöresel olarak hazırlanan ev yapımı erişte, turşu, salça, konserve, incir reçeli gibi lezzetlerin hazırlık ve yapım aşamasının bahçeden sofraya gelene kadar her anını cep telefonu ile görüntüleyen Özge Bolat, hesabından bu ürünleri satışa sundu. Eşinin de desteğini alan genç kadın, şimdilerde siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyor.

BİR EV HANIMI SOSYAL MEDYAYI KULLANARAK GÜZEL İŞLER YAPABİLİR


Tilan köyünde Kozan ve Adana çevresinde kadınların kendileri için hazırladığı yöresel doğal ürünlerin internette paylaşımı ile şehir dışından yoğun ilgi gördüğünü ve ev ekonomisine katkı sunmak adına başarılı olduğunu Kaydeden Özge Bolat, “Bir ev hanımı sosyal medyayı kullanarak çok güzel işler yapabildiğini göstermek istedim” diye konuştu.

ÇOK İLGİ GÖRDÜ


Bolat, “Cep telefonu ile her aşamayı çekiyorum. Bahçeden topladığımız ürünler, temiz bir şekilde hazırlandığını cep telefonu ile çekiyorum. Bu yıl ilk kez karpuz kabuğu reçeli denedim çok güzel talep oldu. Ev hanımıyım. 2 kızım var. Evimin bahçesine ektiğim ürünleri çekip paylaşım yapıyorum. Daha önce Adanamızı tanıtmak için yemek sayfası kurdum ilgi çok oldu. Adana’dan çevre illerden çok güzel siparişler alıyorum. Adana’nın yöresel ürünleri şalgam, fasulye ekiyorum konserve yapıyorum. Kozan’dan Adana’dan çok güzel siparişler alıyorum. Örnek bir anne olmak istedim. Bir ev hanımı sosyal medyayı kullanarak çok güzel işler yapabildiğini göstermek istedim. Evlenmeden önce çok iyi yemek yapamazdım. Kendimi geliştirdim. Hedefim Adanamızın böyle yöresel ürünleri pek yapan yok. Adanamızın yöresel köy ürünlerini tanıtmak örnek olmak istiyorum” diye konuştu.

Pekmezin lezzeti buradan geliyor: Mağaradan çıkarıyorlar
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Hanönü ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kayabaşı köyünde mağaranın içerisinde bulunan beyaz toprağı çıkartabilmek için köylüler, eşeklerle yaklaşık 3 kilometre orman yolu yürüyor. Bu şekilde mağaraya ulaşan köylüler, mağaranın içerisine girerek kazma ve kürek yardımıyla toprağı kazarak çuvallara dolduruyor. Çuvala alınan toprak, mağaradan çıkartıldıktan sonra eşeklere yüklenerek yerleşim yerine getiriliyor. Burada çuvala alınan toprak, elek yardımıyla elenerek içerisinde bulunan taş veya yabancı maddelerden arındırılıyor. Bu şekilde pazara getirilen toprak kilosu 10 liradan satılırken, talep halinde ise kargo ile başka illere de gönderiliyor. Amasya, Samsun, Sinop gibi iller başta olmak üzere Türkiye’nin birçok iline mağaradan çıkartılan beyaz toprak kargo aracılığıyla gönderiliyor.
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Geçimini mağaradan çıkarttığı beyaz toprakla sağlayan Şükrü Arslan, “Mağaranın içerisinde pekmez toprağı diye bir beyaz toprak bulunuyor. Bu toprağı atalarımız, büyüklerimiz zamanında gelip buraları kazmışlar, eşmişler. Burası mağara şeklini almıştır. Bilenler buraya gelip buradan pekmez toprağı çıkartırlar. Şimdi de bizler gelip oğlumla birlikte buradan pekmez toprağı çıkartıyoruz. Buradan eşekle birlikte mağaranın yanına kadar gidiyoruz. Mağaranın içerisine kazmayla kazıp beyaz toprağı çıkartıyoruz. Çuvallara koyup çıkardığımız toprağı köye getiriyoruz. Köyde elekten geçiriyoruz. Sonra bu toprağı pazara götürüp kilosunu 10 liradan satışını yapıyoruz. Bu toprağı isteyenler alıyor, bazen de İstanbul, Sinop, Samsun, Amasya gibi illerden arayıp toprak istedikleri oluyor. Telefonla bizlere sipariş verenlere bizler de buradan kargo ile gönderiyoruz. Bu şekilde 3-5 kuruş kazanma amacıyla ekmek parası için biz bu işi yapıyoruz. Bizler, aşağı yukarı 10-15 yıldır bu toprağı çıkartıp satıyoruz” diye konuştu.
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Pekmez yapımında kullanılan meyvenin acısının olduğuna dikkat çeken Arslan, “Bunun suyunun içerisine kadınlar toprağı katıyor ve süzüyor. Suyu kazanlara koyup kaynatıyorlar. Bu toprak suyun içerisinde 24 saat civarında duruyor. Pekmez toprağı tam dibine oturduğu zaman tekrar suyunu alıp kaynatıyorlar ve pekmez oluyor. Bu sayede pekmezin acısı da gidiyor. Bu yüzden sabahları yediğimiz pekmezin lezzeti, bu topraktan geliyor, acısını bu toprak kesiyor, pekmezin lezzeti bundan gelmektedir” şeklinde konuştu.
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Mağaraya eşekle yürüyerek köyden geldiklerini anlatan Musa Arslan, “Önce eşeği traktörle köyün yakınına kadar götürüyoruz. Buradan yaklaşık 2 kilometreden fazla yol yürüyorum. Sonra mağaradan pekmez toprağını çıkartıyoruz. Bu çıkardığımız toprak pekmez yapımında kullanılıyor. Bu çıkardığımız toprakla ailemizi geçindiriyoruz” ifadelerini kullandı.
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Pekmezin lezzeti buradan geliyor: Mağaradan çıkarıyorlar
Kış mevsimi gelmeden üzüm, elma, armut gibi meyvelerden kazanlarda kaynatılarak yapılan pekmezin lezzeti, Kastamonu'da bir mağaradan çıkartılan beyaz toprak ile sağlanıyor. Kış mevsimi gelmeden özellikle kadınların evlerin önüne kurarak kazanlarda kaynatması suretiyle yapılan pekmezin lezzeti, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir mağaradan çıkartılan beyaz topraktan geliyor. Özellikle üzüm, elma armut gibi meyvelerden yapılan pekmeze katılan beyaz toprak, pekmezin içerisinde oluşan acıyı hem emiyor hem de raf ömrünü uzatarak daha uzun sürede tüketilmesini sağlıyor. Topladıkları üzüm başta olmak üzere elma, armut gibi meyvelerden pekmez yapan üreticiler, katkısız ve organik pekmez üretiminin emek isteyen ve uzun uğraş gerektiren çok zahmetli bir iş olduğunu dile getiriyor.


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