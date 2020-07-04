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Gündem Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı Emniyet Müdürlüğü ceza yağdırdı
İZMİR

Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı: Emniyet Müdürlüğü ceza yağdırdı

Çeşme'de bulunan Risen Shine Beach isimli işletmede sosyal mesafe ve maske kurallarının çiğnendiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ise mekana giderek denetim gerçekleştirdi. Denetim sonucu 33 kişiye ayrı ayrı 3150 lira, toplamda 103 bin 950 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medyaya düşen söz konusu görüntü.
Sosyal medyaya düşen söz konusu görüntü.

İzmir, Çeşme'de Risen Shine Beach adındaki işletmede, İl Hıfzısıhha Kurulunca belirlenen kurallara uyulmadığı görüldü. Kuralların dikkate alınmadığı görüntü sosyal medyaya düştü.

103 bin 950 lira para cezası kesildi

  • Alınan bilgiye göre işletmede, müzik yayını yapan personel dahil olmak üzere 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesince Sosyal Mesafe Kurallarına uymamaktan 33 Şahsa ayrı ayrı 3150 TL Toplam 103.950 TL idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca 1 güvenlik görevlisinin Valilik İzin Belgesinin ve sertifikasının olmadığı, 1 çalışan personelin de kimlik bildiriminin yapılmadığı belirlenen işletme hakkında tutanak tutulduğu öğrenildi.


Sosyal mesafe ile maske kuralının çiğnendiği ve sosyal medyaya düşen görüntü.
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