Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı: Emniyet Müdürlüğü ceza yağdırdı

Spor

Fenerbahçe milli oyunculara teklifte bulundu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gözünü milli oyuncular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'a çevirdi. Bundesliga'nın son haftasında Yunus Mallı'nın takımı Union Berlin'e 3-0 kaybederek küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta milli oyuncular için teklif yağıyor. Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alacak Emre Belözoğlu'da milli oyuncular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ı takımda görmek istiyor. Aynı zamanda Galatasaray'da Fatih Terim'in de Kaan Ayhan'ı sarı-kırmızılı takımda görmek istediği biliniyor. Galatasaray yönetimi Kaan Ayhan'ı transfer ederek, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmak istiyor.