Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı: Emniyet Müdürlüğü ceza yağdırdı

İzmir, Çeşme'de Risen Shine Beach adındaki işletmede, İl Hıfzısıhha Kurulunca belirlenen kurallara uyulmadığı görüldü. Kuralların dikkate alınmadığı görüntü sosyal medyaya düştü.
103 bin 950 lira para cezası kesildi
Alınan bilgiye göre işletmede, müzik yayını yapan personel dahil olmak üzere 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesince Sosyal Mesafe Kurallarına uymamaktan 33 Şahsa ayrı ayrı 3150 TL Toplam 103.950 TL idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca 1 güvenlik görevlisinin Valilik İzin Belgesinin ve sertifikasının olmadığı, 1 çalışan personelin de kimlik bildiriminin yapılmadığı belirlenen işletme hakkında tutanak tutulduğu öğrenildi.