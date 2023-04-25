|
Reklam
Reklam
Gündem

Soykırım yalanı sömürgeci tezgahı

Dr. Halim Gençoğlu, 1915 olaylarının emperyalist bir yalan olduğunu ve her yıl 24 Nisan’da anılan sözde Ermeni soykırımını Afrika arşivlerinde yalanlayan yüzlerce belge bulunduğunu söyledi. Gençoğlu, Ermenilerin bağımsızlığına yönelik “Hıristiyan Ermeniler Müslüman Hakimiyetinde” diye haber yapıldığını, Eylül 1893’te bir başka gazetede 2 Ermeni profesörün Ankara’da ölümle yargılandıklarının rapor edildiğini söyledi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Dr. Halim Gençoğlu.

Dr. Halim Gençoğlu.

Güney Afrika Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Bölümü’nde araştırmacı olan Dr. Halim Gençoğlu, 1915 olaylarının emperyalist bir yalan olduğunu ve her yıl 24 Nisan’da anılan sözde Ermeni soykırımını Afrika arşivlerinde yalanlayan yüzlerce belge bulunduğunu söyledi. İngiliz sömürgesi altındaki Afrika arşivlerinde 1915 olaylarına ilişkin çalışmalar yürüten Gençoğlu, konuyla ilgili Afrika basınında ilk haberlerin 1876 yılında çıktığını belirterek elde ettiği bulguları Yeni Şafak’a anlattı.

AMAÇ KAMUOYU OLUŞTURMAK

* İngilizlerin o dönemde suni bir Ermeni meselesi oluşturmaya çalıştığını kaydeden Gençoğlu, 1877’de Güney Afrika’da yayımlanan The Christian Express gazetesinde, Ermenilerin bağımsızlığına yönelik “Hıristiyan Ermeniler Müslüman Hakimiyetinde” diye haber yapıldığını, Eylül 1893’te bir başka gazetede 2 Ermeni profesörün Ankara’da ölümle yargılandıklarının rapor edildiğini söyledi.

* Gençoğlu, 1898’de çıkan bir haberde alenen Ermeni isyanı rapor edilmişken, başlığın “Ermeni katliamı” diye atılmasının, haberin nasıl yansıtılmak istendiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

* 1909 tarihinde Güney Afrika’da yayımlanan Rand Daily Mail gazetesinde Sultan Abdülhamid’in annesinin Ermeni olduğu, buna rağmen anne tarafının ırkına hiç merhamet göstermediği yazılarak “nihayet tahttan indirildiği” not ediliyordu. Bunun gerçeği yansıtmadığını kaydeden Gençoğlu, “tüm otoriter kaynaklar Abdülhamid’in annesi Tir-i Müjgan Hanım’ın Çerkez olduğunu ortaya koyar. Bunun hangi kaynağa dayanılarak ortaya atıldığı muammadır” dedi.

* 1913’te The East African Standard gazetesinde bir Ermeni düğününün konu edildiğini belirten Gençoğlu, “Ermeni gelenek ve göreneklerinin neredeyse hiçbir tarihi ya da kültürel bağı olmayan Uganda’da bu denli anlatılması, yine İngiliz sömürgecilerin kamuoyu oluşturmak için başka ülkelerde yaptıkları politikalara delil teşkil ediyor” diye konuştu.

O HABERLER AYNI ELDEN ÇIKTI

Gençoğlu, Ermeni meselesiyle ilgili Afrika basınını meşgul eden haberlerin, Afrika’yı sömüren İngilizlerin ülkede nasıl bir algı operasyonu yürüttüğünü ortaya koyduğunu kaydetti: “1. Dünya Savaşı yıllarında Afrika halkları sömürgecilerin elinde inim inim inlerken, Ermeni meselesinin Afrika basınında bu denli yer işgal etmesinin sebebi nedir? Bu haberleri yapanları incelediğimizde Afrika’yı inim inim inletenlerle dünya basınında Ermeni meselesi peyda edenlerin aynı sömürgeciler olduğu anlaşılıyor.”




#Sözde Ermeni soykırımı
#Sultan Abdulhamid
#Halim Gençoğlu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.