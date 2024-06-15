Soykırıma birlik içinde karşı koymalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya’dan İtalya'ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci uğurladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan İtalya'ya gitti. Erdoğan’ı zirvenin düzenlediği Borgo Egnazia’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni karşıladı. Buradan zirvenin düzenleneceği salona geçildi. İtalya Başbakanı Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye gelişinde Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi. Oturumdan önce birçok liderle ayaküstü sohbet eden Erdoğan, daha sonra Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. Oturumun ardından aile fotoğrafı çekildi.

DAHA ADİL BİR YAKLAŞIM!

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan paylaşımında, “Bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, zirvede yan yana oturduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider bir süre sohbet etti. Zirveye gelişinde Erdoğan’ı İtalya Başbakanı Meloni karşıladı.

LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Zirve kapsamında Erdoğan bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Bazı devlet başkanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider bir süre sohbet etti. Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir süre ayaküstü görüştü.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile el ele poz veren Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Nahyan ile de ayaküstü konuştu. Erdoğan, zirvede yan yana oturduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti. Erdoğan ayrıca, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ayaküstü görüşmede bulundu.

Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile el ele poz verdi.

ZAYED’LE GAZZE’Yİ KONUŞTULAR

BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmede Türkiye ile BAE ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Zayed’e İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam dünyasının birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Lula da Silva ile görüşmesinde de ana gündem Gazze oldu.

185'inci yıl mesajı

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 185'inci kuruluş yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı: “Milletimizin huzurunun sağlanmasında hayati rol oynayan, ülkemizin en köklü kurumlarından Jandarma Genel Komutanlığımızın 185’inci kuruluş yılını tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, görevi başındaki Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum.”

Erdoğan bayramı ailesiyle geçirecek

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, liderlerin bayram programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı Ankara dışında karşılayacak ve ailesiyle geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramda ailesiyle memleketi Manisa'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bayramda Ankara'da bulunacak. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, bayram boyunca il dışında olarak belediye ziyaretleri yapacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramı Eskişehir'de, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bulunacak. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramı'nda İzmir'de olacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bayramı memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de bayramda Ankara'da olması bekleniyor.







