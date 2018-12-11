Gündem Soylu ByLockta bugüne kadar 215 bin hesap tespit ettik
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ByLock'ta bugüne kadar 215 bin hesap tespit ettik

Soylu: ByLock'ta bugüne kadar 215 bin hesap tespit ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik" dedi.

AA
ByLock
ByLock

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen 5. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı Kapanış Programı'na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, "(FETÖ'nün) Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı Kapanış Programı'nda konuştu.

Yasa dışı bahis operasyonlarında bin 409 olaya müdahale edildi

Bakan Soylu, yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin, "Son bir yılda bin 409 olaya müdahale edilmiş, 2 bin 133 şüpheli yakalanmış, toplam 31 milyon 859 bin 78 liraya el konulmuştur" şeklide konuştu.

Bilişim suçlarına yönelik operasyonlarda 18 bin kişi yakalandı

2018 yılında toplam 54 bin 374 bilişim suçu işlendiğini belirten Soylu, "Bunun içinde çocuğun cinsel istismarı, ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, bilişim sistemleri ihlali ve oltalama gibi suçlar vardır. Yapılan operasyonlarda 18 bin 330 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir" diye konuştu.

FETÖ'yü kendi tuzağı ByLock ele verdi
GÜNDEM
FETÖ'yü kendi tuzağı ByLock ele verdi

ByLock yetmemiş!
GÜNDEM
ByLock yetmemiş!

/**/
Sudan ucuz deyimi tarih oldu

Sudan ucuz deyimi tarih oldu

9,5 TL olarak açıklanan tavan fiyatına kimse uymuyor.
PKK'nın fare delikleri

PKK'nın fare delikleri

​Güvenlik güçleri teyakkuzda, terör örgütü için kış kolay olmayacak.
Volkswagen yüzünü Türkiye'ye döndü

Volkswagen yüzünü Türkiye'ye döndü

Yatırım için 750 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Dövizle askerlik başvuruları başladı

Dövizle askerlik başvuruları başladı

Ücret 2 bin Euro, eğitimi ise uzaktan alacaklar.
ByLock'ta rakamlar açıklandı

ByLock'ta rakamlar açıklandı

Bakan Soylu, ​215 bin hesap tespit ettiklerini söyledi.
Aslan'a ters köşe

Aslan'a ters köşe

G.Saray beklerken başka bir Süper Lig ekibine gitti.
Korktu yasakladı

Korktu yasakladı

Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinde de protestoların başlamasından korkuyor.
Baltalı cani

Baltalı cani

78 kadını canice öldürdü, savunması kan dondurdu.

10 gündeyüzde 40'ı satıldı

10 gündeyüzde 40'ı satıldı

​Tatil planı yapıyorsanız elinizi çabuk tutun.

TCG Anadoluorada demirleyebilir

TCG Anadoluorada demirleyebilir

'Mavi Vatan'da atılacak adımlar netleşiyor.
Cari dengefazla verdi

Cari dengefazla verdi

Ekim ayı cari açık rakamları açıklandı.
10 milyar avroyu arıyor

10 milyar avroyu arıyor

​Geri adım atan Macron için sorunlar henüz bitmedi.
Akıl almaz hileler

Akıl almaz hileler

Ekranda görüp canınız çekerse bir daha düşünün.
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı

FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı

​Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' ayaklanması Türkiye'yi teslim alamayan üst aklı yeniden harekete geçirdi.
Hedef Avrupa Ligi

Hedef Avrupa Ligi

​G.Saray, Porto karşısına 3 puan parolasıyla çıkacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.