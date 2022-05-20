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ANKARA

Soylu duyurdu: 502 bin kişi gönüllü ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, 502 bin kişinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Soylu duyurdu: 502 bin kişi gönüllü ülkesine döndü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, 502 bin kişinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü duyurdu.

Soylu'nun açıklamalarınan satır başlıkları şöyle:

Biz onlara itimat etseydik. Kendi teröristlerini büyüttüklerini bekleseydik orada bir devletin olduğunu görürdük.

2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi seçim yaklaşıyor yine gündeme getiriyorlar. Şu ana kadar 502 bin kişi geri döndü. Geri döndüğü bölgeler, bizim güvenli yaptığımız bölgeler. Bunu yapmazsak kim gider. Türkiye çok doğru bir politika ortaya koydu.

Ağrı, Van, Iğdır sınırında taş vardı. İran’la konuşarak sınır duvarları yaptık, aynısını aşağıda yaptık. Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi. Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor.

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