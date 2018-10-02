Gündem Soylu Sıfır maliyetle mayın temizliği yapıyoruz
POLİTİKA

Soylu: Sıfır maliyetle mayın temizliği yapıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınırlarımızdaki mayın temizliğine değinerek, "Bazı dönemler sınırlarımızdaki mayınların temizlenmesi için İsrailli firmalar konuşuluyordu. Şimdi, mayınları çok rahat bir şekilde jandarma timlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin timleri toplu bir şekilde özellikle duvar yaptığımız bölgelerin tamamında hem önünde hem arkasında rahat bir şekilde temizleyebiliyor. Bir maliyetimiz de olmuyor" dedi.

Haber Merkezi IHA
Bakan Soylu, 'I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.
Bakan Soylu, 'I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

  • Soylu, "Bazı dönemler sınırlarımızdaki mayınların temizlenmesi için İsrailli firmalar konuşuluyordu. Şimdi, mayınları çok rahat bir şekilde jandarma timlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin timleri toplu bir şekilde özellikle duvar yaptığımız bölgelerin tamamında hem önünde hem arkasında rahat bir şekilde temizleyebiliyor. Bir maliyetimiz de olmuyor" diye konuştu.

"Kimse bizi tutamaz"

Soylu, "Kendi göbeğimizi kendimiz kesebilme gücünü dirayetini gösterebildiğimiz andan itibaren bizi kimse tutamaz. Bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum, millileşme, yerlileşme bizi bir çok onura eden projeleri hep birlikte hem destekliyor hem yaşıyor hem de geliştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin İHA'da geldiği yer yüz akı hikayesidir"

Soylu, "İşte insansız hava aracında Türkiye büyük bir mücadele verdi fakat sonunda geldiği yer büyük bir yüz akı hikayesidir. Sadece terörle mücadele etmiyor. Gelecek nesillerimize nasıl yapılabildiğini nasıl başarılabildiğini ve nasıl becerilebildiğini ortaya koyuyor. Sadece terörle mücadele etmiyor dünyaya bize nasıl yapılabildiğini gösterebilme fırsatı oldu" ifadelerini kullandı.

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