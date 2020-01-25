​Soylu'dan deprem sonrası sosyal medya uyarısı: "Provokatörlere hesap sorulacak"

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medya provokatörleri de harekete geçti.

"Zor günde birlik olmalıyız"

Eski deprem fotoğraflarına paylaşarak insanlara korku verenler hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Soylu, "Belki sitem edeceğimiz bir konu var, bu konunun siyasetle ilgili değerlendirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu dile getirmek istiyorum. Zor günümüzde birlik olmak durumundayız.

'İnsanlık dışı bir davranış'Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak, bu saatte yapılabilecek insanlık dışı bir davranıştır. Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik havası oluşturanlar hakkında tahkikat başlatacağız" diye konuştu.

RT İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR

Bu açıklamaya rağmen bazı kullanıcılar, RT alabilmek için "Enkazın altında kaldım, kurtarın beni" şeklinde tweet'ler atmaya başladı. Bazı kullanıcılar ise Türk-Kürt ayrımı yaparak Elazığ'a yardım gönderilmemesi yönünde çağrılar yaptı.