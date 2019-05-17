Soylu'dan Elebaşı Öcalan yanıtı: Türkiye girdiği çizgiden dönmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nda muhtarlarla toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin olağanüstü itiraz sürecinde YSK'ya verilen belgelerin arasında korunması gereken kişisel verilerin İçişleri Bakanlığı tarafından AK Parti'ye verildiği yönündeki soruya karşılık Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Kişisel verilerle ilgili eğer bir suç unsuru ortaya konulmuşsa, eğer böyle bir değerlendirme varsa, kimse bilinmedik üzerinden senaryo çizmesin.

Özellikle CHP'lilerin bu dönem içerisinde yalan tezvirat ve altını çizerek söylüyorum ki dedikodu üzerinden bütün kurumlara yönelik bilerek ve isteyerek saldırıları söz konusudur.

Bunu son bir buçuk aylık zaman dilimi içerisinde, duyduklarımız, yapılan dedikodular, tüyler ürpertecek kadar maalesef hepimizi üzmektedir. Bunu da yanlış bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. O kadar çok dedikodu üretiyorlar ki, tezvirat üretiyorlar ki işimizin bir bölümü bu dedikoduları ve tezviratları yalanlamakla ve doğru bilgiyi vatandaşlarımızla paylaşmakla geçmektedir.

Eğer böyle bir iddia söz konusu ise, bakın biz devlet idare ediyoruz, devletin de nasıl idare edilebileceğini, uzun yıllardan beri bu millete hem de milletin verdiği yetkiyle beraber ifade edip göstermeye çalışan bir hükümet anlayışının temsilcileriyiz."

"BUNU AÇIKLAMAYAN ALÇAKTIR, NAMERTTİR, ŞEREFSİZDİR"

Soylu, "Bir genel başkan, FETÖ'den dolayı bir tutuklunun beyanını 'bakanlar bu adama baskı yaptı' diye ifade edip yine suyu bulandırmaya çalışıyor. Aydın Belediyesi ile CHP'nin İstanbul adayı ile ilgili. Bunu açıklamayan alçaktır, namerttir, şerefsizdir. Bu kişiliği kaybolmuş insanların, siyaset içerisinde bu tip değerlendirmeler yapmasının zamanının geçtiğini düşünüyorduk ama anlıyoruz ki bu tip insanlar hala revaçta" dedi.

ELEBAŞI ÖCALAN KARARINA SOYLU'DAN İLK YANIT

Soylu, Abdullah Öcalan'ın görüşme yasağının kaldırılması ile ilgili bir soruya ise "Türkiye'nin terörle mücadelesi aynı şekilde devam etmektedir. Bugün sabah dahi Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu konuda hiç kimse bulanık suda balık avlamaya çalışmasın. Türkiye girdiği bu yoldan bu çizgiden dönmez. Sapla saman birbirine de karışmasın. Hiç karıştırmaya da gerek yok. Biz ne yaptığımızı biliyoruz" diye yanıt verdi.

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