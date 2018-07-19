Gündem Soyludan müjde 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz
POLİTİKA

Emniyete bu yıl kaç kişi alınacak? Emniyete alımlar ne zaman başlayacak

Soylu'dan müjde: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, emniyet kadrolarında yeni alımların müjdesini verdi. 21. dönem mezunlarıyla birlikte bu yıl 18 bin 426 kişinin daha emniyet teşkilatına katılacağını açıklayan Soylu, "Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. Önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet teşkilatına bu yıl sonuna kadar 25 bin 200 kişi daha almayı planladıklarını açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet teşkilatına bu yıl sonuna kadar 25 bin 200 kişi daha almayı planladıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde, pazar günü 15 Temmuz münasebetiyle Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki törene katıldığını söyledi.

Salonda bulunan polis adaylarını sadece "kadro alsınlar veya iş sahibi olsunlar" diye değil, bu ülkenin çok ihtiyacı olduğu için emniyet teşkilatına aldıklarını dile getiren Soylu, dünyada kötülüklerin ve suçun arttığını, kötü insanların boş durmadığını, suç örgütlerinin her gün yeni bir suç, yeni bir acı icat ettiklerini aktardı.

Ülkenin huzuru ve güveni için büyük bir gayret içinde çalıştıklarını aktaran Soylu, özellikle 15 Temmuz ve arkasındaki hain yapılanmanın güvenlik birimlerinde yarattığı tahribatı kapatıp artıya geçmeye çalıştıklarını anlattı.
  • Emniyet teşkilatındaki personel sayısına 15 Temmuz sonrasındaki süreçte ülke genelinde 68 bin 779 yeni polis eklediklerini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:
  • "Yalnız İstanbul’da 17 bin 465 polis arkadaşımızı göreve başlattık. Bugün 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl için 18 bin 426 evladımız emniyet teşkilatımıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız."
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