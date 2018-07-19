Emniyete bu yıl kaç kişi alınacak? Emniyete alımlar ne zaman başlayacak Soylu'dan müjde: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz İçişleri Bakanı Soylu, emniyet kadrolarında yeni alımların müjdesini verdi. 21. dönem mezunlarıyla birlikte bu yıl 18 bin 426 kişinin daha emniyet teşkilatına katılacağını açıklayan Soylu, "Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. Önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız" dedi.

Haber Merkezi 19 Temmuz 2018, 14:38 Son Güncelleme: 19 Temmuz 2018, 14:49 AA