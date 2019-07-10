Sözcü Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'i kabul etti

Türk ve Rus heyetinin gündeminde Suriye vardı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Suriye konusundaki son gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı kabulde, İdlib Mutabakatı'nın korunması, anayasa komisyonunun kurulması ve ilanı, Suriye'nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye'nin yeniden inşasına yönelik konular gündeme geldi.

4'lü zirvenin tarihleri değerlendirildi

Yakın zamanda yapılması planlanan Suriye konulu üçlü zirve (Türkiye, Rusya, İran) ve bu takiben gerçekleştirilecek dörtlü zirvenin (Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya) gündemi ve tarihleri de değerlendirildi.

Kabulde, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği belirtildi.

Türkiye bölgedeki tüm terör gruplarını temizleyecek