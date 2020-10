Sözcü Kalın: Türkiye ve Azerbaycan her türlü tehdite karşı mücadeleye devam edecek Kalın'dan Azerbaycan mesajı: Her türlü tehdite karşı mücadele edeceğiz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından 'yaptığı paylaşımda "Türkiye ve Azerbaycan ele ele, omuz omuza, kalp kalbe her türlü tehdite karşı mücadeleye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 18 Ekim 2020, 14:50 Son Güncelleme: 18 Ekim 2020, 15:01 DHA