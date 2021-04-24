Sözcü Kalın'dan HDP'ye sert tepki: Sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala'nın utancıyla yüzleşin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Kalın, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin." ifadesine yer verdi.

Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin. pic.twitter.com/2xWH5kkkto — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 24, 2021

"Vahşete kimlerin arka çıktığını biliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir diğer paylaşımında da Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatların isimlerini paylaşarak, "Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Soykırım yalanının arkasına sığınarak bu vahşete kimlerin arka çıktığını biliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı hakikatin dilini kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

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Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Soykırım yalanının arkasına sığınarak bu vahşete kimlerin arka çıktığını biliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız.

Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı hakikatin dilini kullanmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/54AKBxIzFw — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 24, 2021

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