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Gündem Sözcü Kalından HDPye sert tepki Sırtınızı dayadığınız PKK ve Asalanın utancıyla yüzleşin
POLİTİKA

Sözcü Kalın'dan HDP'ye sert tepki: Sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala'nın utancıyla yüzleşin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sözde soykırım propagandası yapan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA Diğer
Sözcü Kalından HDPye sert tepki: Sırtınızı dayadığınız PKK ve Asalanın utancıyla yüzleşin
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Kalın, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin." ifadesine yer verdi.

"Vahşete kimlerin arka çıktığını biliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir diğer paylaşımında da Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatların isimlerini paylaşarak, "Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Soykırım yalanının arkasına sığınarak bu vahşete kimlerin arka çıktığını biliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı hakikatin dilini kullanmaya devam edeceğiz" dedi.


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