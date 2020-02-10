Sözcü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır

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Mustafa Akıncı’nın hadsiz açıklamalarına Lefkoşalı profesörden alkışlanacak yanıt

Akdeniz Üniversitesi İİBF Uİ Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Asst. Prof. Dr. Emete Gözügüzelli'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına alkışlanacak bir cevap geldi. Doğu Akdeniz'in kritik bir yer haline geldiği ve bu süreçte temel hedefin Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkarılması olduğunu kaydeden Gözügüzelli, Akıncı'nın bu söylemlerinin psikolojik bir harekatın parçası olduğunu belirterek Türkiye'nin Kıbrıs davasından vazgeçirilmeye çalışıldığını söyledi.