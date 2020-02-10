Gündem Sözcü Kalından İdlibdeki saldırıya tepki Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır
ANKARA

Sözcü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'deki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

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"Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiştir"

  • Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Kalın, "Hepimizin başı sağ olsun. Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesine yer verdi.

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