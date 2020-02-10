Sözcü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
"Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiştir"
- Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Kalın, "Hepimizin başı sağ olsun. Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesine yer verdi.
İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Hepimizin başı sağolsun.
Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. pic.twitter.com/IgQi2MCq9D
İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Hepimizin başı sağolsun.