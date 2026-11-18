Soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılığın açıklamasına göre, Akbay'ın yurt dışındaki banka hesaplarından bazı şirketlere finansman sağladığı iddiası üzerine soruşturma genişletildi. 2016 yılında başlatılan soruşturma kapsamında Akbay hakkında 27 Eylül 2017'de iddianame düzenlenmiş ve yakalama kararı çıkarılmıştı. İddianamede, Akbay'ın FETÖ/PDY'nin talimatları doğrultusunda Sözcü gazetesini ve televizyonunu faaliyete geçirdiği öne sürülmüştü.

MASAK RAPORLARI İNCELENDİ

Devam eden yargılama sırasında mahkemenin ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada MASAK raporları incelendi. Raporda, Akbay'ın yurt dışındaki hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye finansman sağladığına ilişkin bulgular değerlendirildi. Soruşturma kapsamında şirketler ile Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin adreslerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şirket yöneticisi veya yetkilisi oldukları belirtilen Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli gözaltına alındı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği de Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.

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