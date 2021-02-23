Sözcü Yazarı Erkin alay konusu oldu: Eşimin CIA ajanı olduğunu öğrenmemin en şok edici yanı evlenmemiş olmam Sözcü Yazarı Aytunç Erkin'in MHP lideri Bahçeli ile ABD istihbaratı arasında ilişki kurmaya çalıştığı köşe yazısı alay konusu oldu. Erkin'in iddiasına kaynak göstermek için raporuna yer verdiği Danforth'un eşinin CIA ajanı olduğunu öne sürdü. Sosyal medya hesabından cevap veren Darforth "Eşimin CIA ajanı olduğunu öğrenmemin en şok edici yanı evlenmemiş olmam" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 23 Şubat 2021, 16:56 Son Güncelleme: 23 Şubat 2021, 17:17 Yeni Şafak