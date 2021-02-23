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POLİTİKA

Sözcü Yazarı Erkin alay konusu oldu: Eşimin CIA ajanı olduğunu öğrenmemin en şok edici yanı evlenmemiş olmam

Sözcü Yazarı Aytunç Erkin'in MHP lideri Bahçeli ile ABD istihbaratı arasında ilişki kurmaya çalıştığı köşe yazısı alay konusu oldu. Erkin'in iddiasına kaynak göstermek için raporuna yer verdiği Danforth'un eşinin CIA ajanı olduğunu öne sürdü. Sosyal medya hesabından cevap veren Darforth "Eşimin CIA ajanı olduğunu öğrenmemin en şok edici yanı evlenmemiş olmam" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aytunç Erkin
Aytunç Erkin

Sözcü Yazarı Aytunç Erkin, “Bahçeli Öztrak’ı neden hedef aldı?” başlıklı bugün köşe yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ABD istihbaratı arasında ilişki kurmaya çalışırken verdiği yanlış bilgilerle alay konusu oldu.

ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nün bir raporundan bahsederken, raporda imzası bulunan Nicholas Danforth’un eşinin eski bir CIA ajanı olduğunu öne sürdü.

Yazının bu kısmının ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Danforth, “Eşimin CIA ajanı olduğunu öğrenmemin en şok edici yanı evlenmemiş olmam" notunu düşerek Erkin’i ti’ye aldı.

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