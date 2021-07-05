Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Seçim kazanamayan muhalefet hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor

Artı1 TV ile ilgili iddiası üzerine Gazeteci Uğur Dündar ile yaşadığı kavga ile gündemde olan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV Youtube kanalında katıldığı yayında muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulundu.

"Asıl muhalefeti eleştirmemiz lazım"

Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre, muhalefeti seçim kazanamamakla eleştiren Özdil, “Siz hiçbir şey olmamış gibi çıkıp toplumun huzuruna, yolunuza devam ediyorsunuz. Bizim asıl sizi eleştirmemiz lazım” dedi.

"Uğur ağabeyle sorunumuz yok"

Uğur Dündar ile aralarının nasıl olduğuna da değinen Özdil, “Uğur ağabey açısından durum düzeltildiğine göre benim açımdan da asla bir şey yok. Uğur ağabeyin ne zaman ihtiyacı varsa ben her zaman onun yanındayım. Bizim açımızdan sorun yok” şeklinde konuştu.

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