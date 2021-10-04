Sözcü'nün sözlerini çarpıttığı İsmail Kahraman'dan yeni açıklama: İlk 4 maddeye dokunmak mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili ve TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman geçtiğimiz günlerde yeni anayasa çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü gazetesi, Kahraman'ın bu açıklamalarını çarpıtarak

'Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili Kahraman’dan tepki çeken açıklama: Dindar bir anayasa olmalı ilk 4 madde ise değişebilir' başlığı ile servis etti.

Sözcü'nün ilgili haberi

Kahraman: Çarpıtma ve yanlışa yönlendirme var

Kahraman, A haber canlı yayınında bu çarpıtmaya sert sözlerle yanıt verdi.

"Bir çarpıtma ve yanlışa yönlendirme var. Benim beyanlarımda olmayan mesela 'İlk 4 madde hakkında değişiklik olmaz' beyanı bir beyan. Dindar anayasa anlayışı yanlış anlaşılıyor." diyen Kahraman, kendisinin hukuk mezunu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Anayasa benim konum ihtisas dalım. Anayasamız 1982 anayasası. Çabuk eskiyorlar. Olaylar değişiyor hayat hareketli dolayısıyla değişikler gerekli. Katı anayasa olursa ihtilaflar çıkıyor anayasalar cevap vermiyor."

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'SADECE 5 ÜLKENİN ANAYASASINDA LAİKLİK VAR'

Laiklik kelimesi üzerinde hassas olduğunu belirten Kahraman, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Çünkü laiklik anlayışı çok değişik. Her parti kendini laik kabul ediyor. Peki bu laiklik ne? Laiklik ileri sürülerek parti kapatılıyor, hürriyetler engelleniyor. Ben diyorum ki ya laiklik olmasın çünkü 195 ülkenin yalnız 5'inde anayasada ilke olarak var. O da Fransa'da dinsizlik olarak ifade edebileceğimiz bir beyan var. Onun dışında Meksika; Japonya, Portekiz, Fransa ve Türkiye bunlar anayasalarında laiklik kelimesi geçen ülkeler. BM'ye kayıtlı 195 ülkenin 190'ınde böyle bir beyan yok.

"TARİFİ OLMALI"

Eğer laiklik bir hürriyet ise hürriyetler arasında sayılır. Laik lafı istediği noktaya çekilebilen bir hale geldi. Benim dediğim tarifi olmalı veya diğerlerinde olduğu gibi anayasada olmasına gerek yok. Veya hürriyetler içinde yer almalı. Bugünkü anayasada 184 madde değişikliği var. Lime lime olmuş. Gerçekten milli yerli bir anayasaya ihtiyacımız var.

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"İLK 4 MADDEYE DOKUNMAK MÜMKÜN DEĞİL"