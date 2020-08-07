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Gündem Sözde mülteci hakları savunucusu Erdem mültecileri alaya aldı
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Sözde mülteci hakları savunucusu Erdem mültecileri alaya aldı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocalarından Profesör Bahadır Erdem'in mültecileri alaya alan paylaşımı tepki çekti. Mülteciler ile ilgili çalışmalarda bulunan ve Milletlerarası Hukuk Profesörü ünvanı ile sempozyumlarda söz alan Erdem, mültecileri ülkeden göndermek için yardımcı olacağını söyledi. Erdem'in hadsiz paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki ile karşılandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Profesör Bahadır Erdem.
Profesör Bahadır Erdem.

Milletlerarası Hukuk Profesörü sıfatıyla konuşmalar düzenleyen Erdem sözde 'haklarını savunduğu' mültecileri çirkin bir dille alaya aldı.

Verdiği eğitimlerden kendisi pay alamayan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlilerinden Bahadır Erdem, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından düzenlenen "Mülteci Okulu" projesinde de konuşmacı olarak da görev alan Profesör Bahadır Erdem Yabancıların Aile Ve Kişiler Hukukuna İlişkin Uygulama Örnekleri konusunda eğitim vermişti.

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