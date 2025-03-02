Sözler tutulmazsa günah bizden gider

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle başlayan girişimin oyalama, göz boyama sürecine evrilmesi durumunda gerekli adımların atılacağını söyledi. Erdoğan, “Oyalama, saklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Her Ramazan’da olduğu gibi bu yılda ilk iftarı şehit yakınları ve gazilerle yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı’dan yapılan çağrı sonrasında ivme kazanan terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları kaydetti:





DEMİR YUMRUĞUMUZU HAZIR TUTUYORUZ

“Nefret dili, kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygıyı, hoşgörü ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz. Fakat uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz. Ne yapıyorsak ülkemizin kalkınması için ekonomik siyasi ve sosyal olarak ilerlemesini engel olan zincirlerinden kurtulması için yapıyoruz. Milletimden bilhassa da şehit yakınları ve gazilerimizden son dönemde yaşanan gelişmeleri bu perspektiften değerlendirmelerini istiyorum. Şundan hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın Türkiye sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil dünyanın en güçlü kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir. Şayet verilen sözler tutulmaz sürekli oyalama, göz boyama isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz.”





KAZANAN KARDEŞLİĞİMİZ OLACAK

“Ülkenin ve milletin menfaatleri her türlü hesabın üstündedir. Sizlerin de gördüğü gibi bir takım marjinal gruplar hariç terörsüz Türkiye girişimi milletin ve siyasetin kahir ekseriyeti tarafından müspet karşılanmış, sahiplenilmiş ve desteklenmiştir. Bunu ülkemiz adına kıymetli bir kazanım olarak görüyoruz. Kandan, kargaşadan ve gözyaşından beslenen kaos tüccarlarına kazın ayağının hiç de öyle olmadığını göstereceğiz. Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek, kazanan 85 milyon olacak. Demokrasimiz olacak ekonomimiz olacak. Kardeşliğimiz olacak, Türkiye Cumhuriyeti olacak."





Başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yok olmayacak

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlarda şehitleri ve ailelerini üzecek hiçbir şey olmadığını ifade eden Erdoğan şunları kaydetti: "Bu girişimin içinde şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, sizleri üzecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur, asla olmayacaktır."



