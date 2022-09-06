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ANKARA

Sözleşmeli besicilikte destekleme ödemeleri belli oldu

Sözleşmeli besicilik desteklemeleri kapsamında, besicilere karkas ağırlığına göre yapılacak destek ödemeleri ve şartları belirlendi. "Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Haber Merkezi AA
Sözleşmeli besicilikte destekleme ödemeleri belli oldu
Arşiv.

Alınan kararla, mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektöre model teşkil etmesi amaçlandı.

Buna göre, bugünden itibaren 5 yıl içinde besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında destekleme ödemesi yapılacak. Destek tutarı, karkas ağırlığı 201-250 kilogram olanlara kilogram başına 2,5 lira, 251-300 kilogram olanlara 3,5 lira, 301 kilogram ve üzeri olanlara 5 lira olacak.

ESK, sözleşme şartlarında, sözleşme yapılacak yetiştiricilerin tespitinden, kesimden, sağlık ve karkas kalitesi kriterlerinin belirlenmesinden, duyurulmasından uygulanmasından, takibinden ve yaptırımların yerine getirilmesinden sorumlu olacak.

Sözleşme yapılan yetiştiriciler, en fazla 200 baş sığır için desteklemeden faydalanabilecek.

Kesim anındaki karkas ağırlığı en az 201 kilogram olacak.

Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, destekleme birim fiyatlarında değişiklik yapabilecek.

Söz konusu karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak.

Yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğu için hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemeyecek.

Desteklemeden kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştirakleri yararlanamayacak.

Ayrıca, yetiştiriciler, sözleşme kapsamına giren hayvanları için Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konuda verdiği destekleri alamayacak.

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