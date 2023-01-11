Gündem AK Partili Akbaşoğlu açıkladı Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclise geliyor
POLİTİKA

AK Partili Akbaşoğlu açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM'ye sunacağız" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden ne kadar kişi yararlanacak? Düzenlemenin detaylarında neler var? Ne zaman Meclise geliyor?
Sözleşmelilere kadro düzenlemesi TBMM'ye geliyor.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Kanun teklifinin yarın Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle kamudaki 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya geçecek.

YASA TEKLİFİ YARIN TBMM'YE SUNULACAK

  • AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, yasa teklifinin yarın öğleden sonra TBMM'ye sunulacağını belirtti.

Düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu.
AA
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu.

500 BİNE YAKIN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇECEK

Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek. 230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.

Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak. Düzenlemenin bu ay yasalaşması bekleniyor.

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