Standart dışı plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi.
APP plakaların 1 Nisan'a kadar değiştirilmesi gerekiyor
Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren düzenlemede, APP plakaların standart yazı tipi, güvenlik hologramı ve yetkili kuruluş mührü gibi güvenlik özelliklerine sahip olmadığı için standartlara uygun plaka ile en geç 1 Nisan'a kadar değiştirilmesi gerekiyor. Değişimin nedeninin ise standart plakaların elektronik denetim sistemleri ve şehir güvenlik kameralarınca hatasız olarak tespitinin yapılabilmesinin sağlanması.
Plaka değişikliği için yapılması gerekenler
Standart dışı plakaya sahip sürücülerin öncelikle Polis Merkezi Amirliklerine veya Jandarma Karakol Komutanlıklarına kayıp ihbarında bulunması gerekiyor. Daha sonra izlenecek adımlar ise noterden plaka basım talep belgesini teslim alan sürücülerin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) plaka basımı gerçekleştiren odalarına müracaat etmesi gerektiği olarak ifade edildi.
Plaka değişim işlemi sadece yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak
Öte yandan, sürücülere sosyal medyada ücret karşılığında plaka basma vaadinde bulunan kişilere itibar etmemeleri önem taşırken, işlemin sadece yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.