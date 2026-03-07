Standart dışı plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek

Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka
"Amerikan Pres Plaka" (APP)
takılı olan sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı verilmişti. İhlalin aynı sene içerisindeki ikinci tekrarında ise verilecek cezanın iki katına çıkarılacağı duyurulmuştu. Vatandaşların mağdur olmaması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda 1 Nisan'a kadar sürücülere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacağı belirtildi. Kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerin ise mart ayı sonuna kadar eğitim ve bilgilendirme amaçlı yapılacağı aktarıldı.

APP plakaların 1 Nisan'a kadar değiştirilmesi gerekiyor

Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren düzenlemede, APP plakaların standart yazı tipi, güvenlik hologramı ve yetkili kuruluş mührü gibi güvenlik özelliklerine sahip olmadığı için standartlara uygun plaka ile en geç 1 Nisan'a kadar değiştirilmesi gerekiyor. Değişimin nedeninin ise standart plakaların elektronik denetim sistemleri ve şehir güvenlik kameralarınca hatasız olarak tespitinin yapılabilmesinin sağlanması.

Plaka değişikliği için yapılması gerekenler

Standart dışı plakaya sahip sürücülerin öncelikle Polis Merkezi Amirliklerine veya Jandarma Karakol Komutanlıklarına kayıp ihbarında bulunması gerekiyor. Daha sonra izlenecek adımlar ise noterden plaka basım talep belgesini teslim alan sürücülerin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) plaka basımı gerçekleştiren odalarına müracaat etmesi gerektiği olarak ifade edildi.

Plaka değişim işlemi sadece yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak

Öte yandan, sürücülere sosyal medyada ücret karşılığında plaka basma vaadinde bulunan kişilere itibar etmemeleri önem taşırken, işlemin sadece yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.



