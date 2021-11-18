'Sterlini ucuza bozduracağım' diyen dolandırıcıya kandı: 700 bin lirasını kaptırdı

‘TUZAKLARA DÜŞMEYİN’<br><br>Konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şunları söyledi: “Bu tarz bir olayda kargoyu teslim almamak sorumluya hiçbir yükümlülük ve sorumluluk yüklemez. Kargoyu almazsanız ‘Şu cezayı alırsınız’ gibi mesajlara itibar etmeyin. Kargo alınmadığı takdirde gönderene iade edilir. İnternetten alışverişlerde tüketicinin siparişten sonra teslim anına kadar vazgeçme hakkı olduğu gibi teslim alsa bile teslimden itibaren 14 gün zarfında koşulsuz, cezasız ve herhangi bir masrafa katlanmadan iade hakkı vardır. Bu iadeyi yaparken de herhangi bir ücret ödemez. Bu dolandırıcılar hukuk bürosu adı altında merkez kurmuşlar. Bizzat kendim aradım ama herhangi bir yetkiliye ya da avukata bağlamadılar. Şebeke gibi çalışıyorlar. Vatandaşlara icralık olmamaları için 95 TL kadar küçük bir meblağ istiyorlar. Tüketiciler de, icralık olmaktan korkuyor, ‘Vereyim, kurtulayım’ diyor ve yüzde 99’u da bu tuzağa düşebiliyor. Günde bin kişiden bu paranın aldığını düşünün. Bu da günde 95 bin TL haksız kazanç demek. Bunun yanı sıra bu insanlar, tüketicinin özel verilerini kullanıyor, kişinin huzur ve sükûnunu bozuyor ve tehdit ediyor. Bu tuzaklara düşmeyin.”