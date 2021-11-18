'Sterlini ucuza bozduracağım' diyen dolandırıcıya kandı: 700 bin lirasını kaptırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ali Rıza Yıldız'ı telefonla arayan kişi, elindeki sterlinleri, uygun fiyata bozduracağını söyledi.
Bunun üzerine Yıldız, telefondaki kişi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde randevulaştı.
16 Kasım günü buluşma noktasına giden Yıldız, yanına gelen kişiye 350 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 200 bin TL) satın almak için yanındaki 700 bin lirayı verdi.
Parayı alan kişi, Yıldız'a sterlinleri getireceğini söyleyip, beklemesini istedi. Ancak, bir daha geri dönmedi.
Dolandırıldığını anlayan Ali Rıza Yıldız, Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı'na gidip şikayette bulundu. OTO-KİRALAMA ŞİRKETİNDE GÖZALTI
Jandarma ekipleri, Yıldız ile buluşan kişinin Metin U. olduğunu ve Denizli'den otomobil kiraladığını belirleyerek oto-kiralama şirketinde önlem aldı.
Aracı teslim için kiralama şirketine gelen Saadettin T. (41), Şükrü T. (28) ve Serdar S. (40) gözaltına alındı.
Pamukkale ilçesinde olduğu tespit edilen Metin U. da yakalandı.
700 BİN LİRA ORTADA YOK Denizli'den Muğla'ya getirilen 4 şüpheli, Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yıldız'ın dolandırıcılara kaptırdığını öne sürdüğü 700 bin lira ise henüz bulunamadı.
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'Polisim' diyerek kandırdığı 4 yaşlının 4 milyon TL'sini alan dolandırıcı yakalandı
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'Kargonuzu almadınız, icralıksınız' diye SMS alıyorsanız dikkat edin. Son dönemde ürün sipariş etmeyen kişiyi sipariş vermiş gibi gösterip dolandırmaya çalışanlarda artış yaşanıyor.
Vatandaşlar, herhangi bir sipariş vermediği halde ya da vermiş olduğu siparişi iade ettiği halde, “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız” diye mesajlar gönderiliyor. Konuyla ilgili yüzlerce mağdurun tüketici hakem heyetine başvurduğu öğrenilirken, birçok kişinin de icralık olmamak için istenilen parayı ödediği öğrenildi.
Dolandırıcıların tuzağına düşürülmek istenen isimlerden biri de Sabiha Temizkan’dı. Temizkan’ın, internetten bir saat sipariş verdiği iddia edildi ve kargosunu almaması durumunda icra takibi başlatıldığı SMS ile kendisine iletildi. Ancak genç kadın, herhangi bir sipariş vermediğinden emindi. Bir süre sonra Temizkan’a bu kez, Global Satış tarafından “Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir” yazılı SMS gönderildi ve gönderilen mesajın altında da, Yayalar Hukuk Bürosu’na ait bir numara vardı. Temizkan verilen numarayı arayarak söz konusu siparişi vermediğini söyledi ve sipariş verdiğine dair belgeyi istedi. Ancak Temizkan’a istediği belge gizlilik gerekçesiyle ibraz edilmedi.
‘BÜYÜK DOLANDIRICILIK’<br>Temizkan, yaşadığı mağduriyetle ilgili şunları aktardı: “Almadığım bir ürün için önce PTT tarafından bir mesaj gönderildi. PTT’yi arayıp böyle bir sipariş olup olmadığını sorduğumda ise ‘Evet’ cevabını aldım. Ancak herhangi sipariş vermediğimi söylediğimde ise benzer şeylerle çok fazla karşılaştıklarını söylediler. Siparişini vermediğim saat adıma kargoyla PTT’ye gelmiş. Haliyle gidip almadım. Bir süre sonra da, ‘Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir’ diye mesajlar almaya başladım. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyorum. Avukatıma da danıştım, o da aynısını söyledi. E-devletimde de adıma açılmış bir icra takibi görünmüyor. Yolunu bulmuşlar, tehdit yoluyla insanları dolandırıyorlar.”
‘TUZAKLARA DÜŞMEYİN’<br><br>Konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şunları söyledi: “Bu tarz bir olayda kargoyu teslim almamak sorumluya hiçbir yükümlülük ve sorumluluk yüklemez. Kargoyu almazsanız ‘Şu cezayı alırsınız’ gibi mesajlara itibar etmeyin. Kargo alınmadığı takdirde gönderene iade edilir. İnternetten alışverişlerde tüketicinin siparişten sonra teslim anına kadar vazgeçme hakkı olduğu gibi teslim alsa bile teslimden itibaren 14 gün zarfında koşulsuz, cezasız ve herhangi bir masrafa katlanmadan iade hakkı vardır. Bu iadeyi yaparken de herhangi bir ücret ödemez. Bu dolandırıcılar hukuk bürosu adı altında merkez kurmuşlar. Bizzat kendim aradım ama herhangi bir yetkiliye ya da avukata bağlamadılar. Şebeke gibi çalışıyorlar. Vatandaşlara icralık olmamaları için 95 TL kadar küçük bir meblağ istiyorlar. Tüketiciler de, icralık olmaktan korkuyor, ‘Vereyim, kurtulayım’ diyor ve yüzde 99’u da bu tuzağa düşebiliyor. Günde bin kişiden bu paranın aldığını düşünün. Bu da günde 95 bin TL haksız kazanç demek. Bunun yanı sıra bu insanlar, tüketicinin özel verilerini kullanıyor, kişinin huzur ve sükûnunu bozuyor ve tehdit ediyor. Bu tuzaklara düşmeyin.”
Kargo dolandırıcılığı
Dolandırıcıların yeni tuzağı: Alınmamış kargonuz var
Salgınla beraber internet üzerinden siparişler artınca dolandırıcılar yeni yöntemlerle vatandaşı dolandırmaya başladı. Vatandaşların telefonuna “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız" mesajı gönderen dolandırıcılar, gözünü korkuttukları kişilerden sorunu çözmek için 95 TL istedi. Dolandırıcıların tuzağına düşüp ödeme yapan yüzlerce kişi tüketici heyetine başvurdu...