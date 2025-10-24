STKFest'25 üniversite gençliğini ve STK'ları İstanbul’da Buluşturuyor

İDSB olarak 70’ten fazla ülkeden 400’ü aşkın STK’yı buluştururken gördük ki; coğrafyalar farklı olsa da acılarımız ve umutlarımız ortak. Gazze’nin acısı bizim acımız, Doğu Türkistan’daki bir kardeşimizin duası bizim sorumluluğumuz. STKFest, ‘Gönüllü ol, fark oluştur, dünyayı değiştir’ çağrısıyla gençlerimize mazlumların sesi olma sorumluluğunu hatırlatıyor. Biz inanıyoruz ki, geleceği değiştirecek olan sadece güçlü fikirler değil, iyi kalpli ve vicdanı diri insanlar olacaktır.”