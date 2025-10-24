STKFest'25 üniversite gençliğini ve STK'ları İstanbul’da Buluşturuyor

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) iş birliğiyle düzenlenen STKFest'25, 22-23 Ekim tarihlerinde İZÜ Halkalı Kampüsü'nde gerçekleşiyor. “Gazze’ye Destek” temasıyla düzenlenen etkinlik, 50'ye yakın kurum ve STK ile dört üniversiteden öğrenci kulüplerini bir araya getiriyor.
Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini, gönüllülük kültürünü ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla “Gazze’ye Destek” temasıyla düzenlenen STKFest'25, 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor.
Gönüllülük bilincinin genç kuşaklara aktarılmasını amaçlayan etkinliğe; İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, İlim Yayma Vakfı, TÜRGEV, Kızılay, Yeşilay, İHH, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın da aralarında olduğu 50’ye yakın kurum ve sivil toplum kuruluşu katılım gösterdi. Ayrıca İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İbni Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi'nden öğrenci kulüpleri ve SKS personeli de etkinlikte yer alıyor.
Etkinliğin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Eyüp Akbal, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Muhammad Mizanur Rahman, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Ömer Berkli, İhlas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu ve Semerkand Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Sözbilir gibi önemli isimler katıldı.