Stokçuluk yapanlara tutuklama geliyor

Bakan Soylu: Türkiye bir çadır devleti değildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların, Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirmek gibi bir kabiliyetinin söz konusu olmadığını bildirdi.



Bakan Soylu, gündemde kalabilmek, birtakım korkular üzerinden vatandaşların gönlüne telaş düşürebilmek için yapılan açıklamaların kamu kurumları tarafından cevaplandığını anımsattı. Gezici otobüslerde vatandaşlık verme işleminin yapıldığına ilişkin yalanla karşılaştıklarını anlatan Soylu, 'Kimse kusura bakmasın burası bir çadır devleti değildir. Ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirmek gibi bir kabiliyeti söz konusu olabilir ne bu idarenin ve devletin, hükümetin, ülkenin nüfus projeksiyonunu başıboş bırakması söz konusu olabilir ne de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak öyle gelişigüzel basit bir iş olabilir. Kanunlar açıktır, prosedürler açık ve nettir.' dedi.