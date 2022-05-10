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POLİTİKA

Stokçuluk yapanlara tutuklama geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da hakim ve savcı yardımcılığı ile stokçulukla ilgili cezaların artırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Stokçuluk yapanlara tutuklama geliyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da hakim ve savcı yardımcılığı ile stokçulukla ilgili cezaların artırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı.

Bozdağ "Haksız kazanç peşinde olanlar cezalandırılacak" dedi.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI UYGULAMASI

3 yıl eğitimden geçecekler, savcı ve hakim yardımcısı olacaklar.

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