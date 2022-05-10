Stokçuluk yapanlara tutuklama geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da hakim ve savcı yardımcılığı ile stokçulukla ilgili cezaların artırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
#CANLI Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yapıyor.
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#CANLI Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yapıyor.
Adalet Bakanı Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı.
Bozdağ "Haksız kazanç peşinde olanlar cezalandırılacak" dedi.
HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI UYGULAMASI
3 yıl eğitimden geçecekler, savcı ve hakim yardımcısı olacaklar.
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