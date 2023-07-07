Stoltenberg'ten Türkiye ve İsveç açıklaması: Anlaşılamayan konular var

NATO üyesi olabilmek için Türkiye’nin “Evet” oyuna ihtiyaç duyan İsveç şimdiye kadar verdiği hiçbir sözü tutmadı. Terörle mücadeleye yasasında yapılan değişiklik 1 Haziran’da yürürlüğe girmesine rağmen Ankara’nın istediği PKK ve FETÖ’cüler henüz iade edilmedi. Diplomatik kaynaklara göre İsveç 3 hesap hatası yaptı.