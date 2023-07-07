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Stoltenberg'ten Türkiye ve İsveç açıklaması: Anlaşılamayan konular var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İttifaka üyelik konusunda Türkiye ile İsveç arasında hala üzerinde anlaşılamayan konular var" dedi.

15:27 . 7/07/2023 Friday
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Vilnius'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la görüşeceğini belirtti.

Türkiye ve İsveç arasında hala üzerinde anlaşamadığı konular olduğunu ifade etti.

Stoltenberg Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunun da yeniden ele alınacağını belirtti.

Ukrayna'nın NATO üyesi olması için yapılacakların görüşüleceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Avrupa'nın kalbine ölüm ve yıkımı getirdiğini de belirtti.

Stoltenberg "Vilnius zirvesinin mesajı açıktır: NATO birlik halindedir ve Rusya'nın saldırganlığı yanına kalmayacaktır" dedi.


#Jens Stoltenberg
#Türkiye
#İsveç
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