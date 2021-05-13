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Gündem Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna Hakka yürüdü
POLİTİKA

Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna Hakk'a yürüdü

İki yıldır kolon kanseri tedavisi gören Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna, vefat etti. Tuna, Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna Hakka yürüdü
Yılmaz Tuna

Son iki yıldır kolon kanseri tedavisi gören Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna, dün hayatını kaybetti.

Tuna'nın cenazesi, bugün Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.

Cenaze törenine, aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın da bulunduğu çok sayıda milletvekili katıldı.

Yılmaz Tuna kimdir?

1964 yılında Konya’da doğan Yılmaz Tuna, 1985 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. 16 Temmuz 2014 – 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

28 Eylül 2015 – 24 Kasım 2015 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak görev yapan Tuna, 16 Ağustos 2018 tarihinde Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

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