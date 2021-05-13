Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna Hakk'a yürüdü

Son iki yıldır kolon kanseri tedavisi gören Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna, dün hayatını kaybetti.

Tuna'nın cenazesi, bugün Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.

Cenaze törenine, aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın da bulunduğu çok sayıda milletvekili katıldı.

Yılmaz Tuna kimdir?

1964 yılında Konya’da doğan Yılmaz Tuna, 1985 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. 16 Temmuz 2014 – 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

28 Eylül 2015 – 24 Kasım 2015 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak görev yapan Tuna, 16 Ağustos 2018 tarihinde Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.