Gündem Su baskınının faturasını vatandaşa kesmişti İmamoğlunun Beton döküyorlar dediği kanaldaki birikinti temizlenmemiş balçık çıktı
İSTANBUL

Su baskınının faturasını vatandaşa kesmişti: İmamoğlu'nun 'Beton döküyorlar' dediği kanaldaki birikinti temizlenmemiş balçık çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Silivri'de meydana gelen taşkına, 'bazı işgüzarlar' tarafından kanala dökülen çimento suyunun sebep olduğunu iddia etti. İmamoğlu'nun paylaştığı fotoğrafı inceleyen uzmanlar, söz konusu tıkanıklığa sebep olanın donmuş beton değil mikserlerde biriken katmanlaşmış toprak ve çakıl olduğunu açıkladı. Her afette tatilde olduğu ortaya çıkan ve altyapı hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan İmamoğlu, uzun yıllardır temizlenmediği ortaya çıkan atık su kanalı sebebiyle tepki çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Su baskınının faturasını vatandaşa kesmişti: İmamoğlunun Beton döküyorlar dediği kanaldaki birikinti temizlenmemiş balçık çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün İstanbul Silivri'de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur kanalına kasıtlı olarak beton döküldüğünü iddia eden İmamoğlu, 'İşgüzarlar' ifadesini kullanarak paylaşımına şu notu düştü:

"Bu fotoğrafı İSKİ ekiplerimiz Silivri'de çekti.

Bazı işgüzarlar beton mikserlerinin temizliğini yapıyor, çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, sonra beton donuyor, kanal tıkanıyor, evleri ve işyerlerini su basıyor. YAPMAYIN"

İMAMOĞLU TAŞKININ FATURASINI VATANDAŞA KESTİ

Her afette tatilde olduğu ortaya çıkan ve altyapı hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan İmamoğlu, Silivri'de meydana gelen taşkına, vatandaşlar tarafından kanala dökülen çimento suyunun sebep olduğunu iddia etti.

Ancak İBB Başkanı'nın sözünü ettiği tıkanıklığa beton donmasının sebep olmadığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun paylaştığı fotoğrafı inceleyen uzmanlar, tıkanıklığa neden olan maddenin beton olmadığını, mikserlerde biriken katmanlaşmış toprak ve çakıl olduğunu açıkladı.

"PERİYODİK OLARAK TEMİZLENMESİ LAZIM"

Öte yandan İmamoğlu'nun paylaştığı fotoğrafa yorum yapan bazı sosyal medya kullanıcıları da fotoğraftaki biriken maddenin beton olmadığı görüşünü paylaştı. Fotoğrafta görülenin beton değil balçık olduğunu vurgulayan bir sosyal medya kullanıcısı, "Her ülkede her şehirde bu balçık periyodik olarak temizlenir, bunu birilerine mal etmek ağlamak sızlamak iş yapma aşkı olmadığını gösterir" ifadelerini kullandı.

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