Su kuyusunda zehirlenen 3 kişiden biri öldü

Fatih Mahallesi’ndeki bahçede sulamak amacıyla kullandıkları su motorunun arızasını gidermek için 3 metre derinliğindeki kuyuya inen baba Yusuf Kaplan (55) ile oğlu İsa Kaplan (30) zehirlendi.

Damatları olan Süleyman Aksu (41) ise yardım etmek isterken gazdan etkilendi. Olay yerine 112 acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şahıslar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.