Su seviyesi aniden yükselince adacıkta mahsur kaldılar: İmdatlarına itfaiye yetişti

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Devlet Bahçeli: 15 Temmuz Türkiye için eşik ve dönüm noktası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye için bir dönüm ve eşik olduğunu söyledi. Bahçeli, terörist elebaşı Öcalan gibi FETÖ elebaşı Gülen'in de aynı şekilde başında çuvalla Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini söyleyerek "Terörist elebaşı Gülen Türk adaleti önünde hesap vermediği sürece Türk milleti rahat nefes almayacaktır" dedi.