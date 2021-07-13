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ANTALYA

Su seviyesi aniden yükselince adacıkta mahsur kaldılar: İmdatlarına itfaiye yetişti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde su seviyesi düşük olduğu sırada Manavgat Şelalesi altında bulunan adacığa yürüyerek çıkan 3 genç, suyun aniden yükselmesiyle mahsur kaldı. Yaklaşık 2 metre suya gömülen adacıkta ağaçlara tutunarak, çevrekilerden yardım isteyen gençler, itfaiye ekiplerince botla kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Su seviyesi aniden yükselince adacıkta mahsur kaldılar: İmdatlarına itfaiye yetişti
Üç genç böyle kurtarılmayı bekledi.

Tatil amacıyla İstanbul'dan Manavgat'a gelen 5 arkadaştan Hamit Yıldız (23), Buğra Emirhan Kor (26) ve Yunus Başkaya (28), dün saat 14.00 sıralarında Manavgat Irmağı'nda su seviyesi düşük olduğu sırada Manavgat Şelalesi'nin altındaki adacığa suda yürüyerek geçti.

Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen gençler, ırmakta su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu çıktıkları adacıkta mahsur kaldı.

DHA

Boğulma tehlikesi geçiren gençler, adacıkta bulunan ağaçların dallarına tutunarak, çevredekilerden yardım istedi.

İhbarla olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile sağlık görevlileri geldi.

DHA

Yaklaşık 1 saat mahsur kalan gençler, itfaiye kurtarma botu ile alınarak ırmak kenarına çıkarıldı.

Hamit Yıldız, fenalık geçirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalede bulundu.

Hastaneye gitmek istemeyen gençler, ifadeleri için Jandarma Merkez Komutanlığı'na götürüldü.

DHA

Manavgat Irmağı'nın üst kısmında bulunan barajın kapaklarının kapatılması dolayısıyla zaman zaman su seviyesi düşerken, kapakların açılması sonucu ani seviye yükselmeleri yaşanıyor.

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