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ADANA

Suç çetesi: Ev kurşunladılar, bir kişiyi yaraladılar, araba çalıp kaçtılar

Suç çetesi: Ev kurşunladılar, bir kişiyi yaraladılar, araba çalıp kaçtılar

Adana’da, husumetli oldukları kişinin evine silahlı saldırı düzenleyip 1 kişiyi yaraladıktan sonra araba alıp kaçan şüpheliler kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Kısa süren kovalamanın sonunda aracın önü kesilerek yakalanan iki kişi gözaltına alındı.
Kısa süren kovalamanın sonunda aracın önü kesilerek yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Adana'da ismi öğrenilemeyen 4 kişi husumetli oldukları kişinin Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde oturduğu evine giderek pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda bir kişi hafif şekilde saçmayla yaralandı. Bu sırada şüphelilerden 2 kişi motosikletle kaçarken 2 kişide yaya olarak kaçıp izini kaybettirdi.

Polis motosikleti kovaladı, 1 kişiyi yakaladı diğer kişi araba çalıp kaçtı

Yüreğir Devriye ekipleri, ikamet kurşunlama ve adam yaralama olayını gerçekleştiren şüpheliler üzerinde ara sokaklarda yaptığı çalışmada, plakasız motosiklete ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak motosikletli durmayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçmaya çalışan motosikletli şahıslar, motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden birisi yakalanırken diğer şüpheli hafif ticari araç çalarak izini kaybettirdi.

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Polis ekipleri izini kaybettirmesine izin vermedi

Motosikleti bıraktıktan sonra hafif ticari araç çalan ismi öğrenilemeyen şüpheli, olaya karıştığı öne sürülen yaya olarak olay yerinden ayrılan 2 kişiyi de arabaya alıp izini kaybettirmek istedi. Ancak Yüreğir Devriye ekipleri söz konusu olayı gerçekleştiği bölgedeki tüm sokakları abluka altına alarak şahısları arama çalışmalarında devam etti. Bu sırada çalınan arabayı fark eden polis ‘dur’ ihtarında bulundu. Araç ihtara uymayarak kaçmaya devam etti. Kısa süren kovalamanın sonunda aracın önü kesilerek durduruldu. Polis sürücüyle beraber araç içerisindeki 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Husumetlilerin evlerini kurşunlayıp bir kişinin yaralanmasına sebep olan 4 kişi de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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