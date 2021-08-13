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ANKARA

Suç makinesi çıktılar: 76 kişi yakalandı

Ankara Başsavcılığı, cinayetin yanısıra sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar ve olay sonrası yaşananlarla ilgili kapsamlı soruşturma yürütüyor. Sosyal medya hesaplarını mercek altına alan Başsavcılık, halkı provoke edici paylaşımları tek tek inceliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Suç makinesi çıktılar: 76 kişi yakalandı
Olaylara karışan kişilerin arasında mahalle dışından gelenlerin olup olmadığına bakılacak.

ABDULLAH SARİCA

Ankara Başsavcılığı, cinayetin yanısıra sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar ve olay sonrası yaşananlarla ilgili kapsamlı soruşturma yürütüyor. Sosyal medya hesaplarını mercek altına alan Başsavcılık, halkı provoke edici paylaşımları tek tek inceliyor. Halkı kışkırtmak istediği tespit edilen bazı kullanıcılar yakalandı. Diğer hesaplarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Suriyelilere ait ev, iş yeri ve araçlara zarar verenler de takipte. Olaylara karışan kişilerin arasında mahalle dışından gelenlerin olup olmadığına bakılacak. Bu kişilerin halkı kışkırtmak amacıyla faaliyet yürütüp yürütmediği, bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.

YAĞMA, HIRSIZLIK!

  • Mahalle sakini olup da söz konusu olaylara karışan kişiler hakkında da araştırma yapılıyor. Ankara Emniyeti de olayla ilgili 76 kişinin gözaltına alındığını belirterek “Yakalanan şahısların 38’inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti ve benzeri suçlardan kaydı bulunmaktadır” açıklaması yaptı.

Öte yandan kavgada yaralanan Ali Yasin Ülger ifadesinde, 2 şahsın park içerisinde bulunan aydınlatma direklerine tekme atarak ve küfürler ederek geldiğini söyledi. Şüpheli Y.A.A ise ifadesinde, karşı tarafın kendilerine küfür ettiğini iddia etti.

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