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Suç makinesi dolabın arkasından çıktı: 30 ilde 95 ayrı dosyadan aranıyordu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 30 ilde 95 ayrı yakalama emri bulunan bir şahıs evindeki dolabın arkasında saklanırken yakalandı.

12:07 . 15/06/2023 Perşembe
IHA
Dolabın arkasından çıktı

Dolabın arkasından çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 30 ilde 95 ayrı yakalama emri bulunan bir şahıs evindeki dolabın arkasında saklanırken yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından Kayseri, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Mardin, Kütahya, Ordu, Batman, Giresun, Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Trabzon, Elazığ, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Karaman, Sakarya, Konya, Şırnak, Çanakkale, Kırklareli, Adana, Aydın, Afyonkarahisar, Erzincan ve Diyarbakır olmak üzere 30 il tarafından 95 ayrı yakalama emri ile aranan ve 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç., ikametinin yatak odası bölümünde dolabın arkasında saklanır vaziyette yakalandı. Dolap arkasında yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk gönderildi.


Suç makinesi polisten kaçamadı
Suç makinesi polisten kaçamadı

Adana'da hakkında kesinleşmiş 16 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve 17 ayrı suç dosyasından aranan suç makinesi Murat Ekşi (34), yakalandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araştırma Ekipleri 2009 yılından bu yana aranan Murat Ekşi'nin Gülbahçesi Mahallesi'nde olduğu ihbarını aldı. Adam yaralama, uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve yağma suçları gibi 17 ayrı dosyadan aranan Ekşi'yi yakalamak için harekete geçen ekipler şüphelinin bulunduğu mahalleyi kuşattı. Kesinleşmiş 16 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Ekşi'nin bulunduğu yere giren Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa süreli kovalamaca sonucu Murat Ekşi'yi yakalandı. Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan Ekşi, zırhlı araçla kontrol için adli tıp'a ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


#operasyon
#Kayseri
#suç
19 dakika önce
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