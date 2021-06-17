Gündem Suç makinesi enselendi 147 ayrı kaydı var
3. SAYFA

Suç makinesi enselendi: 147 ayrı kaydı var

İstanbul’da, ‘cinsel taciz’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kredi kartı dolandırıcılığı’ gibi suçların da aralarında olduğu 147 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (30) adlı bir kişi, Kağıthane’de yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Suç makinesi enselendi: 147 ayrı kaydı var
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan ve ‘cinsel taciz’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve bilişim suçları kapsamındaki ‘kredi kartı dolandırıcılığı’ gibi suçların da aralarında olduğu 146 farklı olaydan aranan F.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kesinleşmiş hapis cezası var

Ekipler, çok sayıda iş yeri ve sokak üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 147 farklı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin 840 lira para cezası bulunan şüphelinin izine Kağıthane’de ulaştı.
F.A., 8 Haziran günü polis tarafından Kağıthane’de sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. A., hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Suç makinesi para vermeyen anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM
Suç makinesi para vermeyen anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Esnafın kabusu olan suç makinesi yakalandı: 260 ayrı suçtan kaydı var
GÜNDEM
Esnafın kabusu olan suç makinesi yakalandı: 260 ayrı suçtan kaydı var

39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan suç makinesi yakalandı
GÜNDEM
39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan suç makinesi yakalandı
Abone Ol Google News
83 yıl önce sulara gömülmüştü

83 yıl önce
sulara gömülmüştü

Batık geminin dev omurgası gün yüzüne çıktı.
Durakta can pazarı yaşandı

Durakta can pazarı yaşandı

Aşırı hız sonrası kontrolden çıkıp 1'i çocuk 5 kişiyi ezdi.
Cumhurbaşkanı Temmuz başına kadar diye belirtmişti: Daha rahat sosyal ortam olabilir

​Kovid-19 ile mücadelede aşılama günlük 1,5 milyon doz sınırını aştı.

​Ceza İnfaz Yasası Meclis'te kabul edildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Zirvede Cumhurbaşkanı'na tercümanlık yapan Fatma Kavakçı'yı hedef aldı.

Bir polisin şehit olduğu saldırıda yeni gelişme.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Meclisi'nde vekillere seslendi.

​İstanbul'daki fabrika yangını beş saatte söndürüldü.

Sulama kanalında sürüklenen çocuğun hayatını kurtardı.

​FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırıyordu.

Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, yolcular panik yaşadı.

Batı Şeria'da vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

​Delil olup olmadığını sormak suç.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.