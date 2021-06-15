Suç makinesi para vermeyen anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü Balıkesir'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen 20 yaşındaki Mert Diplen, para istediği annesi Sevgi ve babası Şenol Diplen'i çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan ve 35 suçtan kaydı olduğu belirlenen Diplen tutuklandı.

Haber Merkezi 15 Haziran 2021, 12:19 Son Güncelleme: 15 Haziran 2021, 12:26 DHA