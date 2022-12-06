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POLİTİKA

Suç örgütlerine yönelik "silindir" operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütlerine düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, organize suç örgütlerine yönelik "silindir" operasyonu başlatıldığını belirterek, "2022 yılında daha bir ayımız var 2 bin 703 gözaltı, 211 operasyon 840 tutuklu var" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suç örgütlerine yönelik silindir operasyonu
Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütlerine düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "2022 yılında daha bir ayımız var 2 bin 703 gözaltı, 211 operasyon, 840 tutuklu var." açıklamasında bulundu. Düzenlenen operasyonlara ilişkin de Soylu, "Biz bunlara planlı ve eş zamanlı operasyonlar diyoruz." diyerek, bu örgütlere bedeli ne olursa olsun acımasız olunacağını ifade etti.

SİLİNDİR OPERASYONU BAŞLADI

55 organize suç örgütüne yönelik 50 ilde 502 şüphelinin yakalanması için Silindir Operasyonu başlatıldı. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alındı.
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​Bakan Soylu: 55 suç örgütüne yönelik 502 kişi için "silindir" operasyonu başlatıldı.

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