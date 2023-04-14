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Suç örgütü kamuyu 147 milyon lira zarara uğrattı: 14 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünce İzmir merkezli 4 ilde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları iddia edilen, aralarında hastane sahibi ve 9 doktorun da yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 kişi gözaltına alındı.

14:13 . 14/04/2023 Cuma
DHA
9'u doktor 14 şüpheliye gözaltı kararı.

9'u doktor 14 şüpheliye gözaltı kararı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Aliağa Mali Büro Amirliği ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', '213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve '3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçlarını işledikleri belirlenen kişilerle ilgili harekete geçti.


Bugün, İzmir merkezli İstanbul, Manisa ve Şırnak'ta, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kamu zararında tespit edilen en büyük dosya

Menemen ilçesindeki özel hastanede görev yapan veya ayrılıp başka kuruma geçen 9 doktor, 1 hastane sahibi ve 4 idari işler çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratıp haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca kamu zararı kapsamında, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olduğu da ifade edildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
#İzmir
#emniyet
#dolandırıcılık
2 saat önce
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