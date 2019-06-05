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ANKARA

Suçta büyük düşüş

Suçla mücadelede Emniyet’in performansı rakamlara yansıdı. Oto, işyeri ve ev hırsızlıklarında geçmiş dönemlere göre azalış yaşanırken sıklaştırılan denetim ve kontroller trafik terörünü de geriletti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uyuşturucu ile mücadelede ise yakalanan madde oranındaki artış yüzde 140’ları aşarken kaçak akaryakıt-sigarada da yüzde 74 ile 273 arasında başarı sağlandı. Güvenlik güçleri aldıkları tedbir ve başarılı operasyonlarla suçlulara göz açtırmıyor. 2017 yılında hayata geçirilen bekçilik sistemi ile birlikte de şehirlerdeki güvenlik daha da artırıldı. Özellikle asayiş oranlarında ciddi düşüşler yaşandı. 2018 yılı ve 2019’un mayıs ayları değerlendirildiğinde hırsızlık olaylarında azalma tespit edildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde oto hırsızlığı olayı yüzde 36, iş yerinden hırsızlık vakası ise yüzde 8,2, Türkiye genelinde hırsızlık olayı yüzde 7,3 azaldı. Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelede de rakamlar yüz güldürdü. Aynı dönemde kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 533 operasyonda 2 bin 309 kişi gözaltına alındı, 37 kişi tutuklandı.

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